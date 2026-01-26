Скидки
Дегтярёв заявил о скором полноценном допуске российских юниоров в ряде видов спорта

Дегтярёв заявил о скором полноценном допуске российских юниоров в ряде видов спорта
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что скоро некоторые международные федерации могут допустить российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

«Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов. На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие две-три недели принимать такие решения, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Хорошие встречи состоялись с некоторыми представителями МОК, президентом ВАДА Витольдом Банькой и другими. В Азии в целом нас поддерживают практически все страны, мы ощущаем серьёзную поддержку со стороны госструктур и национальных олимпийских комитетов», – приводит слова Дегтярёва ТАСС.

