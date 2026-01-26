«Может резко встать, ударить по столу». Артемьев — о поведении Карлсена после поражений

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о победе над 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на ЧМ-2025 по рапиду и блицу в декабре.

– На чемпионате мира вы выиграли партию у норвежца Магнуса Карлсена. Он как раз таки известен тем, что любит оказывать моральное воздействие на своих соперников. Поддавались ли вы на его провокации?

– На меня это не влияло. В целом он достаточно корректно себя ведёт. В процессе игры я бы не сказал, что он делал что-то вызывающее. Просто если Карлсен проигрывает, то он может как-то себя эмоционально повести – к примеру, резко встать, ударить по столу.

– Вас это не пугает?

– Нет, потому что это привычно. Карлсен известный человек, и, когда играешь против него, понимаешь, что в случае победы он может бурно реагировать. Тут ещё важно отметить, что я играл против человека, который много лет уже в шахматном мире доминирует. Он привык выигрывать, и чемпионат мира не стал исключением. Естественно, такие люди, как правило, очень болезненно переносят поражения. Хотя они у них редко случаются, но тем не менее. Когда он сдался, видно было, что Магнус был расстроен. Поражение было действительно болезненным, потому что мы играли уже в середине турнира, и после этого я обогнал его, кажется, на очко вперёд. Там была ещё история: уходя после партии, на эмоциях он оттолкнул камеру норвежского журналиста. Санкций за этим, правда, никаких не последовало, дело замяли, так как это было норвежское телевидение, и оно приехало снимать как раз Карлсена, — приводит слова Артемьева «Татар-информ».

Видео момента с Карлсеном, о котором рассказал Артемьев: