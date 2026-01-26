Скидки
Артемьев рассказал, какие эмоции испытал от победы над Магнусом Карлсеном

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев рассказал, какие эмоции испытал от победы над 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на ЧМ-2025 по рапиду и блицу в декабре.

«Я выиграл у Карлсена одну партию, причём в таком красивом стиле. С первых ходов я оказывал давление, хотя не могу сказать, что рисковал, в то же время старался действовать надёжно. В принципе, я был не против и ничьей. Впечатления после победы над таким сильным соперником, конечно, были положительные, ведь он явный фаворит. Если взглянуть на рейтинги среди шахматистов, то у меня достаточно высокий рейтинг, но у Магнуса выше примерно на сто пунктов, а это приличная разница. После меня он вышел на серию и одержал пять побед подряд. В конечном итоге Карлсен занял первые места, причём в обоих турнирах», — приводит слова Артемьева «Татар-информ».

