Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Международный союз современного пятиборья допустил российских юниоров с флагом и гимном

Международный союз современного пятиборья допустил российских юниоров с флагом и гимном
Комментарии

Российские юниоры, соревнующиеся в пятиборье, допущены до международных стартов с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Исполком Международного союза современного пятиборья UIPM принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений – в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло.

Современное пятиборье — комплексное соревнование, где победителем становится спортсмен, показавший лучший суммарный результат в пяти дисциплинах: фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, беге и стрельбе. При этом бег и стрельба объединены в единый комбинированный вид — комбайн», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

Материалы по теме
Дегтярёв заявил о скором полноценном допуске российских юниоров в ряде видов спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android