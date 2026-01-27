Международный союз современного пятиборья допустил российских юниоров с флагом и гимном

Российские юниоры, соревнующиеся в пятиборье, допущены до международных стартов с флагом и гимном страны. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Исполком Международного союза современного пятиборья UIPM принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений – в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло.

Современное пятиборье — комплексное соревнование, где победителем становится спортсмен, показавший лучший суммарный результат в пяти дисциплинах: фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, беге и стрельбе. При этом бег и стрельба объединены в единый комбинированный вид — комбайн», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.