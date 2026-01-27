Скидки
Призёр ОИ канадец Илья Харун будет выступать за сборную США

Призёр ОИ канадец Илья Харун будет выступать за сборную США
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр канадский пловец Илья Харун опубликовал пост, в котором сообщил, что будет представлять на международных стартах сборную США.

«Всем привет, у меня важные новости. Я буду представть на международных стартах не Канаду, а США. Прежде всего хочу поблагодарить всех в Канаде. Это был невероятный опыт — путешествовать по миру, представляя Канаду, и соревноваться вместе с лучшими канадскими спортсменами. Джон Аткинсон и все, кто представляет Федерацию плавания Канады, спасибо вам. Без вашей поддержки я не стал бы тем пловцом и тем человеком, которым являюсь сегодня. Моим канадским товарищам по команде — спасибо. Вы помогли мне вырасти и сформироваться как личности. Вы действительно дали мне почувствовать, что я часть семьи. Для меня было честью выступать под флагом с кленовым листом, и Канада навсегда будет пользоваться моей поддержкой.

Несмотря на всю ту невероятную поддержку, которую я получил от Канады, я всегда чувствовал себя американцем. Я вырос в Лас-Вегасе. Всю свою жизнь я прожил в США. Я никогда не представлял клубы за пределами США. Впереди у меня ещё долгая карьера в плавании, и я хочу тренироваться дома. А мой дом — в США», – написал Харун в социальных сетях.

20-летний Харун дважды становился бронзовым призёром Олимпийских игр – 2024 в Париже на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем, а также является обладателем бронзовой медали чемпионата мира – 2025 на дистанции 100 м баттерфляем.

