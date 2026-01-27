Призёр ОИ канадец Илья Харун будет выступать за сборную США

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр канадский пловец Илья Харун опубликовал пост, в котором сообщил, что будет представлять на международных стартах сборную США.

«Всем привет, у меня важные новости. Я буду представть на международных стартах не Канаду, а США. Прежде всего хочу поблагодарить всех в Канаде. Это был невероятный опыт — путешествовать по миру, представляя Канаду, и соревноваться вместе с лучшими канадскими спортсменами. Джон Аткинсон и все, кто представляет Федерацию плавания Канады, спасибо вам. Без вашей поддержки я не стал бы тем пловцом и тем человеком, которым являюсь сегодня. Моим канадским товарищам по команде — спасибо. Вы помогли мне вырасти и сформироваться как личности. Вы действительно дали мне почувствовать, что я часть семьи. Для меня было честью выступать под флагом с кленовым листом, и Канада навсегда будет пользоваться моей поддержкой.

Несмотря на всю ту невероятную поддержку, которую я получил от Канады, я всегда чувствовал себя американцем. Я вырос в Лас-Вегасе. Всю свою жизнь я прожил в США. Я никогда не представлял клубы за пределами США. Впереди у меня ещё долгая карьера в плавании, и я хочу тренироваться дома. А мой дом — в США», – написал Харун в социальных сетях.

20-летний Харун дважды становился бронзовым призёром Олимпийских игр – 2024 в Париже на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем, а также является обладателем бронзовой медали чемпионата мира – 2025 на дистанции 100 м баттерфляем.