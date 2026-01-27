World Aquatics утвердила юношеский рекорд мира Григория Вековищева на 400 м вольным стилем

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила юношеский мировой рекорд российского пловца Григория Вековищева на дистанции 400 м вольным стилем в коротком бассейне (3.36,57), который был установлен на чемпионате России в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Дорогие друзья! Имеем огромную честь сообщить, что мировой юношеский рекорд, установленный Григорием Вековищевым (дата рождения: 26 мая 2008 года), который он установил на чемпионате России – 2025 по плаванию на короткой воде в Казани, официально утверждён World Aquatics.

Рекордное время было показано 9 ноября на дистанции 400 м вольным стилем, и он равен 3.36,57 минуты.

Пожалуйста, передайте наши поздравления господину Вековищеву!» – сообщается в официальном письме пресс-службы World Aquatics, направленном в адрес ФВВСР.

Предыдущий мировой юношеский рекорд на дистанции 400 м принадлежал представителю ЮАР Мэттью Сейтсу и был равен 3.37,92.