Экс-игрок НФЛ Кевин Джонсон найден мёртвым в лагере для бездомных в Лос-Анджелесе

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Кевин Джонсон был найден мёртвым в лагере для бездомных в одном из районов Лос-Анджелеса, сообщает RMC Sport.

По данным судмедэксперта, тело бывшего спортсмена было обнаружено в лагере для бездомных в районе Уиллоубрук (Лос-Анджелес), где он проживал в последнее время. Причиной смерти стали черепно-мозговая травма и ножевые ранения. Полиция округа Лос-Анджелес квалифицировала произошедшее как убийство и начала расследование. По информации следствия, Джонсон действительно находился в этом лагере в момент смерти. Друзья спортсмена рассказали, что в последние годы он испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых оказался на улице.

Кевин Джонсон был выбран в четвёртом раунде драфта НФЛ 1993 года клубом «Нью-Ингленд Пэтриотс». Основную часть карьеры он провёл в составе «Филадельфии Иглз», а также выступая за «Лас-Вегас Райдерс».

Кевину Джонсону было 55 лет.