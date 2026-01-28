Международная федерация водных лыж и вейкбординга допустила российских юниоров до турниров

Бюро Международной федерации водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустило российских и белорусских юниоров к соревнованиям под эгидой организации с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Бюро IWWF, руководствуясь рекомендациями МОК от 19 декабря 2025 года, приняло решение допустить российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам IWWF в индивидуальных и командных дисциплинах «Открытого дивизиона» без каких‑либо ограничений по форме, национальному флагу и гимну. Решение вступает в силу с 30 января 2026 года. Об этом членов международной федерации уведомил генеральный секретарь IWWF Луи Поломе.

Дисциплины IWWF не входят в программу Олимпийских игр, но сама федерация — полноправный член МОК на протяжении многих лет и сейчас готовит заявку на включение вейкборда в программу летних Олимпийских игр 2032 года в Брисбене, Австралия.

В ближайшие недели ожидаем новых решений от международных федераций по допуску наших юниоров», — написал Дегтярёв в социальных сетях.