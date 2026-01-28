Скидки
«Всё относительно». Наталья Чигиринова сравнила популярность гандбола в России и в Европе

«Всё относительно». Наталья Чигиринова сравнила популярность гандбола в России и в Европе
Комментарии

Гандболистка ЦСКА Наталья Чигиринова высказалась о популярности своего вида спорта в России и зарубежных странах.

– Насколько сильно видна разница в популярности гандбола за рубежом и в России?
– Если брать отдельные города, допустим, Тольятти, Краснодар, Волгоград, которые дают кадры на всю Россию, то там, наверное, каждый второй житель знает про гандбол. В Москве намного тяжелее. Тут настолько много всего, что народ просто избалован разными мероприятиями. И в такой ситуации, конечно, тяжело чем-то завлечь на гандбол. Каждый день какое-то мероприятие, какое-то шоу. Поэтому в Москве меньше знают про гандбол.

В Европе всё так же – зависит от города. Если есть сильная команда в небольшом городке, то, конечно, все будут про неё знать и её любить. А если команды нет, то и про гандбол особо не знают. Это всё относительно, — сказала Чигиринова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Комментарии
