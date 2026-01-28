Скидки
Главная Другие Новости

«Немки в финале очень достойно сыграли». Чигиринова — об итогах ЧМ-2025 по гандболу

«Немки в финале очень достойно сыграли». Чигиринова — об итогах ЧМ-2025 по гандболу
Комментарии

Гандболистка ЦСКА Наталья Чигиринова оценила уровень женского чемпионата мира по гандболу, который прошёл в 2025 году.

– Наталья, наверняка вы смотрели женский чемпионат мира. Были ли матчи, которые по-настоящему вас удивили?
– Больше всего понравился матч Германии с Францией. Не могу сказать, что прямо сильно удивил, но немки молодцы. Я предполагала, что Франция после прекрасной игры с Данией сможет пройти и немок и оказаться в финале. Но получилось иначе. Да и в финале немки очень достойно сыграли.

– Кого из игроков на ЧМ можете выделить?
– Я в принципе не люблю выделять кого-то, потому что результат всегда делает команда. Не бывает команды-победителя с одним игроком. В игровых видах спорта это просто невозможно. Но точно стоит отметить Рейстад из Норвегии. Это прекрасный игрок, от которого очень многое зависит в игре всей сборной. Она уникальна.

