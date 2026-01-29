Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Самый большой психологический провал». Клишина — о ЧМ-2013 по лёгкой атлетике в Москве

«Самый большой психологический провал». Клишина — о ЧМ-2013 по лёгкой атлетике в Москве
Дарья Клишина в 2013 году
Комментарии

Российская легкоатлетка Дарья Клишина вспомнила сложные взаимоотношения с тренером Ольгой Шемигон во время подготовки к домашнему ЧМ-2013. В секторе прыжков в длину россиянка тогда показала седьмой результат — 6,76 м. Во время финала её тренер покинула арену.

«Была Универсиада [2013], дождь, я выиграла. Ещё не в идеальной форме, но в хорошей, уже суперсоревновательной. 10 дней до чемпионата мира в Москве. Суперважный ЧМ, он дома. Мы уехали из Казани раньше, не оставаясь ни на какие закрытия, потому что надо было готовиться к ЧМ.

Приехали в Новогорск. У неё [у тренера] начался страх. Она говорила, что я теряю форму, что нужно работать, объёма набрать. Я думаю: «Какой объём? У нас через 10 дней чемпионат мира». Мы начали спорить. Она мне давала упражнения с телегой, прыгать с утяжелителями, а я звеню. Каждый спортсмен поймёт, что эти 10 дней до главного старта, где у тебя всё настолько тонко, звонко… и нельзя это шатнуть в одну или в другую сторону.

Я вышла на ЧМ, выполнила квалификацию. Выхожу на финал, у меня нога болит, я не могу полностью оттолкнуться, а при отталкивании нога вытягивалась, а задняя поверхность не могла полноценно работать. Не знаю как, но я прыгнула. После моей пятой попытки она ушла со стадиона со словами, что я не хочу бороться. Это был мой самый большой психологический провал, потому что тот человек, который даёт мне силу, — тренер», — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
«Я не вижу свет в конце тоннеля». Вернётся ли Дарья Клишина в спорт и в Россию
Эксклюзив
«Я не вижу свет в конце тоннеля». Вернётся ли Дарья Клишина в спорт и в Россию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android