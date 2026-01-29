Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«В России это считается предательством». Дарья Клишина высказалась о смене тренера

«В России это считается предательством». Дарья Клишина высказалась о смене тренера
Дарья Клишина
Комментарии

Российская легкоатлетка, серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина высказалась о взаимоотношениях со своим бывшим тренером Ольгой Шемигон, которые усложнились после их расставания. Она отметила, что в России по-другому относятся к смене специалиста.

«Мне нечего скрывать. На данный момент я полностью счастливый человек, не желающий никому другому зла. Пытающийся, кстати, выстроить отношения обратно. И обратной связи я не получила.

Она дала мне очень много, и я вообще не ставлю ничего под вопрос из этого, потому что она меня довела до высокого результата, там классной техники. Это ничего вообще не умаляет, никаких её заслуг. Просто менять тренера — это нормально. В России это расценивается как предательство из-за отношений между тренером и спортсменом, которые более семейные. За границей это не так.

Абсолютно неправильный подход, когда тренер начинает вмешиваться в твою личную жизнь и говорить не только то, что мне делать на тренировках, а жить. Я понимаю, что если это какой-то неконтролируемый спортсмен, то да, нужна помощь какая-то. Но я не тот человек, которого нужно было направлять», — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
«Самый большой психологический провал». Клишина — о ЧМ-2013 по лёгкой атлетике в Москве
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android