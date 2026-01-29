«В России это считается предательством». Дарья Клишина высказалась о смене тренера

Российская легкоатлетка, серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина высказалась о взаимоотношениях со своим бывшим тренером Ольгой Шемигон, которые усложнились после их расставания. Она отметила, что в России по-другому относятся к смене специалиста.

«Мне нечего скрывать. На данный момент я полностью счастливый человек, не желающий никому другому зла. Пытающийся, кстати, выстроить отношения обратно. И обратной связи я не получила.

Она дала мне очень много, и я вообще не ставлю ничего под вопрос из этого, потому что она меня довела до высокого результата, там классной техники. Это ничего вообще не умаляет, никаких её заслуг. Просто менять тренера — это нормально. В России это расценивается как предательство из-за отношений между тренером и спортсменом, которые более семейные. За границей это не так.

Абсолютно неправильный подход, когда тренер начинает вмешиваться в твою личную жизнь и говорить не только то, что мне делать на тренировках, а жить. Я понимаю, что если это какой-то неконтролируемый спортсмен, то да, нужна помощь какая-то. Но я не тот человек, которого нужно было направлять», — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.