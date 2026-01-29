Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Клишина: 10 лет бана полностью разрушили лёгкую атлетику в России

Дарья Клишина: 10 лет бана полностью разрушили лёгкую атлетику в России
Дарья Клишина
Комментарии

Серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина высказалась о состоянии лёгкой атлетики в России. Отстранение ВФЛА и спортсменов с 2015 года негативно сказалось на развитии этого вида спорта, считает она.

— 10 лет бана. Что этот бан сделал с уровнем лёгкой атлетики в России?
— Вообще полностью разрушил вид спорта. Я не представляю, как люди мотивируют себя, как родители мотивируют себя или думают о том, что, может быть, я бы отдал ребёнка в лёгкую атлетику.

Сейчас просто гибельная и печальная ситуация с лёгкой атлетикой в России, к сожалению. Все топы, которые ещё могли выступать, ушли, потому что мотивации нет. Они не могут выступать на международных стартах и продолжать просто тренироваться, убивать свой организм ради внутренних соревнований и зарплаты. Они, конечно, стараются всё равно проводить какие-то старты. Это классно, хоть что-то происходит. Но это не сравнится с тем, когда у тебя полностью развязаны руки и есть крылья за спиной, когда ты можешь лететь и бороться на самых больших соревнованиях, как чемпионат Европы и мира, Олимпиада, — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
«В России это считается предательством». Дарья Клишина высказалась о смене тренера
«Самый большой психологический провал». Клишина — о ЧМ-2013 по лёгкой атлетике в Москве
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android