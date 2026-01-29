Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Клишина высказалась о возможном выступлении сборной России на Олимпиаде-2028

Клишина высказалась о возможном выступлении сборной России на Олимпиаде-2028
Дарья Клишина
Комментарии

Серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина поделилась мнением относительно возможного выступления российских легкоатлетов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Она считает, что хорошего результата в случае допуска сопрстменов не будет.

— Представим, что в Лос-Анджелес допускают сборную России. Как она выступит?
— Да никак, потому что невозможно заменить поколение, или кого-то очень быстро взрастить. Это невозможно. В спорте, особенно в лёгкой атлетике, нужно время, чтобы человек вырос и дошёл, причём не только физически, а ещё и психологически к этому моменту. Чтобы поехать на чемпионат Москвы, на чемпионат России, а потом на Олимпийские игры. Нужно просто быть кремнем, чтобы справиться с напряжением и эмоциями, которые вызывают у тебя большие соревнования.

— На сколько лет мы отстаём?
— На целое поколение. Лет на 15, наверное. Должно взращиваться вообще новое поколение, которое не знает этих проблем. Это должен быть новый человек, который в 11 лет придёт в лёгкую атлетику и вырастет через 10 лет как спортсмен международного уровня, — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
Дарья Клишина: 10 лет бана полностью разрушили лёгкую атлетику в России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android