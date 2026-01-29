Клишина высказалась о возможном выступлении сборной России на Олимпиаде-2028

Серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина поделилась мнением относительно возможного выступления российских легкоатлетов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Она считает, что хорошего результата в случае допуска сопрстменов не будет.

— Представим, что в Лос-Анджелес допускают сборную России. Как она выступит?

— Да никак, потому что невозможно заменить поколение, или кого-то очень быстро взрастить. Это невозможно. В спорте, особенно в лёгкой атлетике, нужно время, чтобы человек вырос и дошёл, причём не только физически, а ещё и психологически к этому моменту. Чтобы поехать на чемпионат Москвы, на чемпионат России, а потом на Олимпийские игры. Нужно просто быть кремнем, чтобы справиться с напряжением и эмоциями, которые вызывают у тебя большие соревнования.

— На сколько лет мы отстаём?

— На целое поколение. Лет на 15, наверное. Должно взращиваться вообще новое поколение, которое не знает этих проблем. Это должен быть новый человек, который в 11 лет придёт в лёгкую атлетику и вырастет через 10 лет как спортсмен международного уровня, — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.