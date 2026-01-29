«Никого не предавала. Я одна защищала свою страну на Олимпиаде». Клишина — о Рио-2016

Серебряный призёр ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина высказалась об участии в Олимпиаде-2016. В Рио-де-Жанейро она была единственным легкоатлетом из России, которую допустила World Athletics (ранее — IAAF). Большая часть сборной не получила разрешения из-за допинг-скандала. Клишина отметила, что на тот момент столкнулась с давлением и отсутствием поддержки. В финале Игр она заняла девятое место.

«Моя самая большая ошибка в том, что я не абстрагировала себя хотя бы от телефона, от всех статей с огромными заголовками «Предатель». Многие люди даже не вдавались в подробности того, что вообще-то я выступала под российским флагом. Не под каким-то другим и даже не в нейтральном статусе.

Я никого не предавала. Я одна защищала свою страну на Олимпийских играх. Но это меня и подорвало, потому что я не готова была к такому натиску. У меня было ноль поддержки из России. Поддержка была только со стороны моей команды, всех людей, которые тренировались на тот момент со мной.

Помню, как я вышла на квалификацию. Честно, не понимаю, как я её прошла. Я вышла, и мне просто хотелось, чтобы это всё закончилось. Мне не нравился этот стадион, было ноль эмоций. У меня не было злости, нервов, радости, ничего не было. Просто пустота», — сказала Клишина в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.