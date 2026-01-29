Объявлен старт VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов

21 января стартовал VI сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». О его запуске объявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Ты в игре» открывает множество проектов по самым разным видам спорта, среди которых с каждым годом становится всё больше баскетбольных инициатив. Чтобы привлечь дополнительное внимание к этому виду спорта и подчеркнуть его доступность для каждого, церемония была приурочена к яркому и зрелищному событию: Михаил Дегтярёв совершил символическое вбрасывание перед началом баскетбольного матча Единой лиги ВТБ между командами ЦСКА и «Уралмаш».

Главная задача конкурса «Ты в игре» – находить и отмечать яркие и перспективные проекты, которые помогают вовлекать россиян в занятия спортом. «Ты в игре» проводится ежегодно по государственной программе «Спорт России» при поддержке Минспорта.

«Старт нового сезона конкурса «Ты в игре!» – это часть системной работы Минспорта по вовлечению граждан в регулярную физическую активность. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что спорт помогает формировать характер и прививает ценности здорового образа жизни. Именно на это нацелен конкурс «Ты в игре», который проводится в рамках комплексной госпрограммы «Спорт России».

В шестом сезоне предусмотрен серьезный призовой фонд: победители в номинациях получат по 500 тыс. рублей, а обладатель Гран-при – 1 млн рублей.