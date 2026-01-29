Евросоюз ввёл санкции против Дмитрия Губерниева

Европейский союз ввёл санкции против российских журналистов, среди которых спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом сообщил CGTN Europe в социальных сетях со ссылкой на Совет ЕС. Известно, что вместе с Губерниевым санкции коснулись телеведущую Екатерину Андрееву и корреспондента Павла Зарубина.

Дмитрий Губерниев до отстранения российских спортсменов неизменно работал с места проведения крупнейших международных турниров в Европе. В последние годы он в основном освещает внутрироссийские старты.

Напомним, российские телеканалы не показывают Кубок мира по биатлону после отстранения россиян. В ближайшее время допуска российских биатлонистов не ожидается.