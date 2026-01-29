Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал попадание в санкционный список Европейского союза.

«Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!! Вместе с Россией!!! И за российский спорт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вместе с Дмитрием Губерниевым санкции коснулись телеведущую Екатерину Андрееву и корреспондента Павла Зарубина.

Дмитрий Губерниев до отстранения российских спортсменов неизменно работал с места проведения крупнейших международных турниров в Европе. В последние годы он в основном освещает внутрироссийские старты.