Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал попадание в санкционный список Европейского союза.

«Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!! Вместе с Россией!!! И за российский спорт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вместе с Дмитрием Губерниевым санкции коснулись телеведущую Екатерину Андрееву и корреспондента Павла Зарубина.

Дмитрий Губерниев до отстранения российских спортсменов неизменно работал с места проведения крупнейших международных турниров в Европе. В последние годы он в основном освещает внутрироссийские старты.

Материалы по теме
Евросоюз ввёл санкции против Дмитрия Губерниева
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android