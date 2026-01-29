«Здесь правила диктуют акулы». Олимпийский чемпион Садулаев отреагировал на вызов Никала

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев ответил на вызов со стороны американца Бо Никала. Последний ранее заявил, что для него «было бы честью сразиться с одним из лучших бойцов всех времён».

«Вот и пришёл первый вызов из-за океана!

Бо Никал, ММА – хороший выбор для тебя. Но вольная борьба – это другая глубина. Ты был борцом, но я живу в этом океане. И здесь правила диктуют акулы. Если считаешь себя готовым – добро пожаловать!» — написал Садулаев на своей странице в соцсети.

Напомним, в середине января Садулаев подписал эксклюзивный контракт с американской борцовской лигой RAF. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили раскритиковал это решение и назвал новость печальной.