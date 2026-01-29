Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун умер в возрасте 81 года

Чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун умер в возрасте 81 года
Комментарии

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по спортивной акробатике и тренер Василий Скакун скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Благодаря усилиям Василия Александровича в спорт пришла уникальная разработка — специальная акробатическая дорожка, ставшая мощным инструментом развития всей отрасли. Эта инновация привела к кардинальному изменению тренировочного процесса и значительно повысила уровень достижений спортсменов.

Под руководством Василия Александровича было воспитано 19 абсолютных чемпионов мира, что является беспрецедентным результатом в истории спорта. Его ученики многократно доказывали своё превосходство на международной арене, завоевывая высшие награды и устанавливая новые рекорды.

Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству.

Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!» — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android