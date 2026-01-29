Чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун умер в возрасте 81 года

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по спортивной акробатике и тренер Василий Скакун скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Благодаря усилиям Василия Александровича в спорт пришла уникальная разработка — специальная акробатическая дорожка, ставшая мощным инструментом развития всей отрасли. Эта инновация привела к кардинальному изменению тренировочного процесса и значительно повысила уровень достижений спортсменов.

Под руководством Василия Александровича было воспитано 19 абсолютных чемпионов мира, что является беспрецедентным результатом в истории спорта. Его ученики многократно доказывали своё превосходство на международной арене, завоевывая высшие награды и устанавливая новые рекорды.

Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству.

Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!» — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.