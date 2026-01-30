Скидки
Велогонка Алула Тур 2026: прямая трансляция четвёртого этапа начнется в 14:30

Начало прямой видеотрансляции четвёртого этапа велогонки «Алула Тур» — 2026
30 января в 14:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция четвёртого этапа велогонки «Алула Тур» — 2026. Начало соревнования примет «Винтер-Парк» (Саудовская Аравия). Оно завершится на скалах Шалал Сиджлият. Протяжённость маршрута составит 173,4 км.

Смотрите велогонку здесь:
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

