Шестикратный чемпион России по пляжному футболу «Звезда» приостановил деятельность

Женский клуб по пляжному футболу «Звезда» приостановил свою деятельность из-за финансовых проблем.

«Наша команда многие годы с честью представляла Санкт-Петербург на российской и международной аренах. «Звезда» шесть раз побеждала в чемпионате России по пляжному футболу, единственная в стране выиграла женский Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу, четыре года подряд наше имя гордо красовалось на первой строчке мирового клубного рейтинга. А в последние годы команда смогла громко заявить о себе не только на песке. «Звезда» стала бронзовым призёром Первой лиги по футболу, а также взяла серебро первого в истории женского чемпионата России по мини-футболу.

Кроме того, за эти 10 лет 23 игрока «Звезды» стали мастерами спорта по футболу, 28 игроков получили свой первый вызов в сборную, множество юных футболисток именно в составе нашей команды сыграли свой первый матч на взрослом уровне.

Футбольный клуб «Звезда» — один из немногих частных клубов Петербурга, вложения в городской футбол за 18 лет были просто колоссальными. Нынешние непростые времена, увы, ведут к тому, что содержать клуб и его команды в прежнем объёме невозможно. И мы вынуждены перевернуть одну из самых ярких страниц клубной истории. Столько значимых кубков, медалей, титулов и званий, сколько «Звезда» завоевала для Санкт-Петербурга, не приносил ещё никто в женском футболе города.

Мы говорим огромное спасибо всем, кто жил командой эти годы — нашим преданным болельщикам, настоящей красно-чёрной семье, нашим игрокам и тренерам, которые своим трудом ковали трофеи эти 10 лет, нашему руководству, которое находило возможности для финансирования женского футбольного направления. Эти годы точно останутся для многих ярким и классным воспоминанием!

Женская «Звезда» уходит, но наши сердца остаются «красно-чёрными»! Продолжит работу женская школа нашего клуба. Юные звёздочки будут выступать на городских турнирах, может быть, когда-нибудь женская «Звезда» вернётся. Мы искренне верим в это!» — сообщила пресс-служба клуба.