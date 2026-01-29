Стало известно, в каком городе пройдёт финал Кубка России по футзалу среди женских команд
Российский футбольный союз (РФС) объявил место проведения Финала четырёх женского Кубка России – 2025/2026 по футзалу. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе NOVA ARENA.
В Финале четырёх сыграют такие клубы, как «Кристалл» (Санкт-Петербург), «Норманочка» (Нижний Новгород), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «ОрёлГУ-КПРФ» (Орёл).
Согласно регламенту, полуфинальные матчи турнира пройдут 28 февраля, а игра за третье место и финал – 1 марта.
Жеребьёвка Финала четырёх женского Кубка России состоится в пятницу, 30 января, и начнётся в 15:00 мск.
Действующим обладателем Кубка России по футзалу среди женских команд является «Норманочка». В финале сезона-2024/2025 команда из Нижнего Новгорода обыграла петербуржскую «Аврору» со счётом 3:2.
