Okko покажет «Джиро д’Италия» и другие велогонки RCS Sports в России, Беларуси, Казахстане

Онлайн-кинотеатр объявил об эксклюзивном показе гонок под эгидой RCS Sports. Соглашение с возможностью продления заключено на сезоны 2026-2028.

Зрители из России, Беларуси и Казахстана смогут увидеть трансляции Гранд-тура «Джиро д’Италия» и классики «Милан — Сан-Ремо». Также сервис покажет ежегодную классическую однодневку «Иль Ломбардия», популярную у болельщиков «Страде Бьянке», одну из ключевых многодневок Мирового тура UCI «Тиррено — Адриатико» и другие события RCS Sports.

Показ событий организации начнётся с женского «Тура ОАЭ», который пройдёт с 5 по 8 февраля. 16 февраля стартуют трансляции мужского «Тура ОАЭ».

Все гонки будут доступны как в прямом эфире, так и в записи, в высоком качестве и возможностью выбора аудиодорожек. Кроме того, подписчиков сервиса ждёт разнообразный редакционный контент: аналитика и обзоры.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Гонки RCS — это основа мирового шоссейного велоспорта, соревнования с огромной историей и статусом. «Джиро д’Италия», «Милан — Сан-Ремо», «Иль Ломбардия» — это события, которые формируют сезон и определяют его главных героев. Мы рады, что в ближайшие три года зрители в России, Беларуси и Казахстане смогут следить за этими гонками эксклюзивно в Okko».