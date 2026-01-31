Олимпийскую чемпионку Ша’Карри Ричардсон арестовали за превышение скорости

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон была арестована за превышение скорости. Об этом сообщает GMA.

Ричардсон была задержана в округе Ориндж, штат Флорида. Полиция зафиксировала скорость 104 мили в час (около 167 км/ч) в зоне с ограничением 65 миль в час у автомобиля Aston Martin, принадлежащего спортсменке. Она внесла необходимый залог для того, чтобы избежать дальнейших разбирательств.

Ранее Ша’Карри Ричардсон была арестована по обвинению в нападении на своего возлюбленного, бегуна Кристиана Коулмана. Согласно полицейскому отчёту, Ричардсон была арестована за домашнее насилие четвёртой степени.