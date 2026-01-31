Скидки
Олимпийскую чемпионку Ша'Карри Ричардсон арестовали за превышение скорости

Олимпийскую чемпионку Ша’Карри Ричардсон арестовали за превышение скорости
Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон была арестована за превышение скорости. Об этом сообщает GMA.

Ричардсон была задержана в округе Ориндж, штат Флорида. Полиция зафиксировала скорость 104 мили в час (около 167 км/ч) в зоне с ограничением 65 миль в час у автомобиля Aston Martin, принадлежащего спортсменке. Она внесла необходимый залог для того, чтобы избежать дальнейших разбирательств.

Ранее Ша’Карри Ричардсон была арестована по обвинению в нападении на своего возлюбленного, бегуна Кристиана Коулмана. Согласно полицейскому отчёту, Ричардсон была арестована за домашнее насилие четвёртой степени.

