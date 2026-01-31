Олимпийский чемпион Сидаков не смог выйти в финал Кубка Ивана Ярыгина — 2026

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков (до 74 кг) потерпел поражение в полуфинале Кубка Ивана Ярыгина — 2026. Один из лидеров сборной России за 30 секунд до конца схватки лидировал со счётом 5:0, но затем позволил сопернику Анзору Закуеву заработать восемь очков. Итоговый счёт — 5:8.

В финале олимпийского веса до 74 кг Закуев сразится с Тимуром Бижоевым. В то же время бронзовый призёр Токио-2020 Артур Найфонов (до 86 кг) за золото турнира поборется с Ибрагимом Кадиевым. В весовой категории до 97 в решающей схватке сойдутся Магомед Курбанов и Мухамед-Тагир Ханиев.

Ранее Ахмед Усманов (до 79 кг) стал трёхкратным победителем Кубка Ивана Ярыгина.