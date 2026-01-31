Российских тхэквондистов допустили до международных турниров с флагом

Сегодня, 31 января, стало известно о решении Всемирной федерации тхэквондо (World Tаеkwondo) допустить российских спортсменов до международных соревнований под своим флагом. Решение касается и представителей юниорской возрастной категории, а также белорусских тхэквондистов.

Известно, что Совет организации оставил в силе ограничение на проведение соревнований на территории России, а также запрет официальным российским лицам посещать турниры под эгидой World Tаеkwondo.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил собственное решение по поводу допуска россиян на Игры-2026 в Италии. В организации заявили, что представители России не смогут отобраться на Паралимпиаду, но затем поменяли решение на положительное в лыжных видах спорта.