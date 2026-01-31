«Очень большой вызов». Ромашина — о работе в качестве главного тренера сборной России

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, как проходит её адаптация к работе в качестве главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

«К статусу, наверное, привыкать сложнее и тяжелее. Принимать бразды правления после такой легенды, как Татьяна Николаевна Покровская, крайне непросто. Но с декабря я практически все силы бросила на то, чтобы полностью включиться как в документальную работу, так и, естественно, в практическую, в тренировочный процесс. Так что работа уже идёт полным ходом.

Есть задача подготовить сборную команду к предстоящим международным стартам, и нужно её выполнить. Это очень ответственно, волнительно. Это для меня очень большой вызов, который хочется принять красиво и постараться сделать всё, чтобы сборная России и наша отечественная школа синхронного плавания продолжала всех радовать победами», – приводит слова Ромашиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

36-летняя Ромашина была утверждена в качестве главного тренера сборной России по синхронному плаванию в середине января 2026 года. Ромашина сменила на посту Татьяну Покровскую, которая возглавляла сборную России с 1997 года и ушла с поста главного тренера в ноябре 2025 года.