Российский борец отказался сдавать допинг-пробу. Его дисквалифицировали на шесть лет

Борец вольного стиля из России Асланбек Сотиев получил шестилетнюю дисквалификацию из-за отказа сдать допинг-тест. Об этом стало известно из материалов на сайте РУСАДА. Спортсмену сейчас 25 лет. На момент окончания санкций ему исполнится 32 года.

Сотиев — чемпион России 2022 года в весовой категории до 97 кг и двукратный призёр данных соревнований (2020-2021). В его активе также золотая медаль первенства Европы среди юниоров — 2019.

В эти дни в Красноярске проходит Кубок Ивана Ярыгина — 2026. Там в полуфинале веса до 74 кг поражение потерпел олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков.