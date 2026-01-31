Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский борец отказался сдавать допинг-пробу. Его дисквалифицировали на шесть лет

Российский борец отказался сдавать допинг-пробу. Его дисквалифицировали на шесть лет
Асланбек Сотиев
Комментарии

Борец вольного стиля из России Асланбек Сотиев получил шестилетнюю дисквалификацию из-за отказа сдать допинг-тест. Об этом стало известно из материалов на сайте РУСАДА. Спортсмену сейчас 25 лет. На момент окончания санкций ему исполнится 32 года.

Сотиев — чемпион России 2022 года в весовой категории до 97 кг и двукратный призёр данных соревнований (2020-2021). В его активе также золотая медаль первенства Европы среди юниоров — 2019.

В эти дни в Красноярске проходит Кубок Ивана Ярыгина — 2026. Там в полуфинале веса до 74 кг поражение потерпел олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион Сидаков не смог выйти в финал Кубка Ивана Ярыгина — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android