Ромашина рассказала о целях сборной России по синхронному плаванию в сезоне-2026

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, какие цели стоят перед командой в сезоне-2026.

«Глобально наша цель всегда одна — показать свой лучший результат, а это для нас первое место. Мы будем стараться вернуться на эти позиции. Но, наверное, этот год для команды будет переходным, всем нужно перестроиться на другие рельсы. Нам предстоит посмотреть, как на наши новые программы отреагирует мировая общественность. Естественно, будем проводить анализ судейства: как нас оценят по техническому исполнению, по артистизму. Будем сравнивать эти показатели с теми, что были на чемпионате мира — 2025.

Самый важный турнир — чемпионат Европы в конце июля. Надеемся, что он сложится для нас хорошо, даже несмотря на перемены в составах, смену поколений. Да, мы, возможно, где-то потеряем позиции. Но это не значит, что мы не будем за них бороться», – приводит слова Ромашиной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).