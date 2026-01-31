Скидки
Дегтярёв отреагировал на решение World Taekwondo допустить россиян до турниров под флагом

Дегтярёв отреагировал на решение World Taekwondo допустить россиян до турниров под флагом
Михаил Дегтярёв
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на решение World Taekwondo допустить российских тхэквондистов до международных стартов под их флагом. Он отметил, что работа по восстановлению россиян в правах продолжится.

«Приветствуем решение совета World Taekwondo о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном. Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт. Ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса. В этих видах спорта россияне уже выступают без ограничений.

Процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными», — приводит слова Дегтярёва пресс-служба ОКР.

