«Чеховские медведи» выиграли первый матч 1/4 финала Кубка России у «Пермских медведей»

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали победу в первом матче 1/4 финала Кубка России –2025/2026 с «Пермскими медведями». Встреча проходила в Перми и завершилась со счётом 36:35 (16:21, 15:19).

Гандбол. Кубок России – 2025/2026. 1/4 финала, мужчины:

«Чеховские медведи» (Чехов) – «Пермские медведи» (Пермь) – 36:35 (16:21, 15:19).

Ответный четвертьфинальный матч состоится 7 февраля в Чехове.

В четвертьфинале Кубка России – 2025/2026 принимают участие «Зенит» (Санкт-Петербург), «СГАУ-Саратов» (Саратов), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), СКИФ (Краснодар), «Пермские медведи» (Пермь), «Чеховские медведи» (Чехов), ЦСКА (Москва), «Виктор» (Ставрополь).

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира обыграл Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 35:24.