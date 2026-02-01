Сборная Дании впервые с 2012 года выиграла чемпионат Европы по гандболу

Сборная Дании стала чемпионом Европы по гандболу, который проходил в Хернинге (Дания). В решающем матче команда одержала победу над немецкими спортсменами. Итоговый счет встречи — 34:27. В матче за третье место команда Хорватии обыграла сборную Исландии со счетом 34:33 (17:14).

Гандбол. Чемпионат Европы. Финал:

Дания — Германия — 34:27 (18:16) (Пютлик — 8, Гидсель, Хансен — по 7, Арнольдсен — 5; Голла, Кнорр, Гргич — по 5).

Сборная Дании в третий раз в своей истории одержала победу на чемпионате Европы. Датчане становились чемпионами в 2008 и 2012 годах. В 2024 году они проиграли в финале французским гандболистам.