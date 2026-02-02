Дарья и Никита Нагорные официально объявили о второй беременности

Российские гимнасты и участники шоу «ТИТАНЫ» Дарья и Никита Нагорные официально объявили о второй беременности. Об этом пара сообщила на странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Никиты и Дарьи Нагорных

Никита — олимпийский чемпион 2020 года, Дарья — серебряный призёр Олимпийских игр — 2016. Старшему ребёнку пары, мальчику Марку, летом исполнится три. В июне 2025 года Нагорный неофициально завершил карьеру. Также с октября 2024 года гимнаст занимает должность вице-президента Федерации гимнастики России.

Об этой беременности Дарья Нагорная решила рассказать супругу нестандартно. Она устроила розыгрыш над спортсменом: его якобы остановили сотрудники ДПС. И пока он разбирался с документами, Дарья достала снимок с УЗИ.