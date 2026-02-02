«Спасибо за эмоции!». Ян Непомнящий — о мужском финале Australian Open — 2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о финальном матче мужского одиночного разряда Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
«Иногда в спорте случаются чудеса. Но чаще — как сегодня. Наверное, путь Джоковича в финал уже сам по себе достаточно незауряден: соперник в 1/8 снялся, в 1/4 переигрывавший серба Музетти получил травму и, ведя в счёте 2-0 по сетам, не смог завершить встречу. В полуфинале в невероятном матче Новак одолел Синнера, вторую ракетку мира, который считался, пожалуй, главным фаворитом всего Australian Open.
И вот сегодня после первого сета показалось, что это тот самый день, когда Ноле оформит — вдумайтесь — свой 25-й «Большой шлем». Четверть сотни!
Один из комментаторов заметил, что теннис — игра статистики. Процент попаданий, процент подач, процент невынужденных ошибок. Статистически Синнер был лучше Джоковича и превзошёл его едва ли не во всём, кроме отыгранных брейк-пойнтов.
В финале статистика взяла своё. Алькарас был быстрее, точнее, хладнокровнее, наконец, моложе! И заслуженно оформил полный комплект «Больших шлемов».
Хочется надеяться, что Новаку всё же покорится юбилейный, 25-й. А до тех пор — спасибо за эмоции!» — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.
- 2 февраля 2026
-
21:05
-
15:53
-
12:30
-
11:00
- 1 февраля 2026
-
22:37
-
15:01
- 31 января 2026
-
19:55
-
18:46
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
17:14
-
14:30
-
13:37
-
10:34
- 30 января 2026
-
17:03
-
14:15
- 29 января 2026
-
22:11
-
20:15
-
20:12
-
17:36
-
17:27
-
16:44
-
16:27
-
12:44
-
12:16
-
11:44
-
11:36
-
10:59
-
10:05
- 28 января 2026
-
17:15
-
15:05
-
13:37
- 27 января 2026
-
21:59
-
19:21