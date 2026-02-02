«Спасибо за эмоции!». Ян Непомнящий — о мужском финале Australian Open — 2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о финальном матче мужского одиночного разряда Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича.

«Иногда в спорте случаются чудеса. Но чаще — как сегодня. Наверное, путь Джоковича в финал уже сам по себе достаточно незауряден: соперник в 1/8 снялся, в 1/4 переигрывавший серба Музетти получил травму и, ведя в счёте 2-0 по сетам, не смог завершить встречу. В полуфинале в невероятном матче Новак одолел Синнера, вторую ракетку мира, который считался, пожалуй, главным фаворитом всего Australian Open.

И вот сегодня после первого сета показалось, что это тот самый день, когда Ноле оформит — вдумайтесь — свой 25-й «Большой шлем». Четверть сотни!

Один из комментаторов заметил, что теннис — игра статистики. Процент попаданий, процент подач, процент невынужденных ошибок. Статистически Синнер был лучше Джоковича и превзошёл его едва ли не во всём, кроме отыгранных брейк-пойнтов.

В финале статистика взяла своё. Алькарас был быстрее, точнее, хладнокровнее, наконец, моложе! И заслуженно оформил полный комплект «Больших шлемов».

Хочется надеяться, что Новаку всё же покорится юбилейный, 25-й. А до тех пор — спасибо за эмоции!» — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.