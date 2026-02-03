Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв умер на 77-м году жизни

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв умер на 77-м году жизни
Комментарии

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что из жизни ушёл Валентин Васильевич Балахничёв – многолетний руководитель отечественной лёгкой атлетики.

За свою спортивную карьеру Валентин Васильевич успел стать мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. В 1991 году – в самые сложные времена для отечественного спорта – он возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики и оставался её руководителем до 2015 года. Валентин Васильевич был не только управленцем, но и настоящим знатоком своего дела – долгое время был членом редколлегий спортивно-методических журналов «Лёгкая атлетика» и «Теория и практика физической культуры».

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Валентина Васильевича. Память о нём навсегда сохранится в истории российской легкой атлетики», — говорится в сообщении ВФЛА.

Материалы по теме
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android