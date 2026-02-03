Скидки
Главная Другие Новости

Дегтярёв заявил о допуске соревнующихся в хоккее на траве юниоров до международных стартов

Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил о допуске до международных стартов российских юниоров, соревнующихся в хоккее на траве.

«Приветствуем решение Международной федерации хоккея на траве (FIH) о допуске российских юниоров на все международные соревнования под эгидой организации. В соответствии с рекомендациями МОК, озвученными на саммите 11 декабря 2025 года, ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу, сообщил в письме президент FIH Тайяб Икрам. Он отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов.

Хоккей на траве стал уже пятым командным олимпийским видом спорта после волейбола, водного поло, кёрлинга, софтбола и бейсбола, в которых открылся путь к возвращению наших спортсменов на международную арену. В общей сложности уже 11 федераций по олимпийским видам спорта допускают к своим соревнованиям без ограничений юниоров и кадетов из России», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

Новости. Другие
