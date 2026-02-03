Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщица Алина Лысенко вышла в полуфинал спринта на чемпионате Европы — 2026

Велогонщица Алина Лысенко вышла в полуфинал спринта на чемпионате Европы — 2026
Алина Лысенко
Комментарии

Российская велогонщица, бронзовый призёр чемпионата мира Алина Лысенко пробилась в 1/2 финала индивидуального спринта на чемпионате Европы — 2026 в Конье (Турция) по велотреку. Спортсменка из Москвы в двух турах одержала победу над Паулиной Грабош из Германии.

Чемпионка мира 2024 года из России Яна Бурлакова уступила в четвертьфинале рекордсменке мира из Великобритании Эмме Финикуйен.

Решающие заезды на континентальном турнире в Конье пройдут сегодня, 3 февраля. Лысенко в первом полуфинале выйдет на трек против британки Финикуйен.

Напомним, на ЧЕ-2025 российская велогонщица Алина Лысенко заняла третье место.

Материалы по теме
«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
Эксклюзив
«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android