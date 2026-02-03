Велогонщица Алина Лысенко вышла в полуфинал спринта на чемпионате Европы — 2026

Российская велогонщица, бронзовый призёр чемпионата мира Алина Лысенко пробилась в 1/2 финала индивидуального спринта на чемпионате Европы — 2026 в Конье (Турция) по велотреку. Спортсменка из Москвы в двух турах одержала победу над Паулиной Грабош из Германии.

Чемпионка мира 2024 года из России Яна Бурлакова уступила в четвертьфинале рекордсменке мира из Великобритании Эмме Финикуйен.

Решающие заезды на континентальном турнире в Конье пройдут сегодня, 3 февраля. Лысенко в первом полуфинале выйдет на трек против британки Финикуйен.

Напомним, на ЧЕ-2025 российская велогонщица Алина Лысенко заняла третье место.