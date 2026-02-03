Скидки
«Я действующий спортсмен». Шорт-трекист Елистратов — о дальнейших планах

Семён Елистратов
Российский шорт-трекист Семён Елистратов высказался о своих дальнейших планах. Он отметил, что продолжает тренировки, несмотря на отсутствие нейтрального статуса.

— Сейчас с получением нейтрального статуса у вас есть некоторые трудности. Не думали о завершении карьеры?
— Летом будет очередной совет ISU. Возможно, там ситуация с допуском изменится. Но в данный момент я действующий спортсмен и активно тренируюсь.

— Некоторые наши спортсмены подают в CAS в надежде получить статус. Не собираетесь ли вы последовать этому примеру?
— Этот вопрос лучше задать руководству Союза конькобежцев России. Они занимаются этим вопросом, — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

