Олимпийский чемпион по шорт-треку Елистратов рассказал, с кем из хоккеистов дружит

Олимпийский чемпион по шорт-треку из России Семён Елистратов заявил, что посещал матчи хоккейного клуба «Салават Юлаев» и знаком с капитаном команды Григорием Паниным.

— Несколько раз ходил [на матчи «Салавата Юлаева»]. Хорошо знакомы с Гришей Паниным, большой привет ему, если он прочитает это интервью, – сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Семён Елистратов принимает участие в телевизионном шоу «Ледниковый период», где выступает в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Елистратов также является чемпионом мира 2015 года и двукратным бронзовым призёром Игр (2018 и 2022 годы) на дистанции 1500 м.