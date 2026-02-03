Дегтярёв: наш реалистичный ориентир — летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе

Министр спорта Российский Федерации и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв озвучил план подготовки российских спортсменов на Олимпиаду-2028. Именно на данных соревнованиях ожидается полноценный допуск атлетов с флагом и гимном.

«Наш реалистичный ориентир – летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Выстроен чёткий календарь подготовки. Спартакиада сильнейших (1.08 – 30.09) по программе Олимпиады-2028 – основной этап национального отбора. 67 международных федераций допускают к соревнованиям взрослых атлетов из России: 4200 спортсменов получили разрешения, 63 атлета в 2025 году приняли участие в чемпионатах мира, 112 медалей завоёвано в олимпийских видах спорта в 2025 году, флаг поднимался на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Японии и ОАЭ. Прорыв 2025 года – восстановление допуска в командных видах спорта: гандболе, водном поло.

План на 2026 год – 60 чемпионатов Европы и мира. Впереди много работы. Для достижения результата у нас всё есть: поддержка Президента России Владимира Владимировича Путина, мощная команда, знания, опыт, вера в свои силы, богатейшая история спортивных побед и сотни великих олимпийских чемпионов», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.