«Я готов!» Усэйн Болт отреагировал на предложение выступить на Олимпиаде-2028

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт признался, что доволен жизнью вне спорта. А также отреагировал на предложение принять участие в Олимпиаде-2028 в составе сборной Ямайки по крикету (этот вид спорта официально вернётся в программу Игр после исключения в 1900 году).

«Сейчас я забочусь о своей семье, друзьях, работе и участвую в благотворительной деятельности. Мне нравится наблюдать, как растут мои дети, и я надеюсь оставаться здоровым и счастливым ещё долгие годы.

Я с удовольствием завершил профессиональную спортивную карьеру. Я давно не играл в крикет, но, если меня позовут, я буду готов! (смеётся)» — приводит слова Болта Esquire.

