Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус

Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус
Комментарии

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила статус нейтрального спортсмена (AIN). Об этом заявила пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Ранее стало известно, что Крамаренко не вошла в состав сборной России на текущий сезон.

В 2025 году гимнастка объявляла о решении вернуться в профессиональный спорт.

21-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко взяла пять золотых медалей.

Материалы по теме
Лала Крамаренко не попала в состав сборной России по художественной гимнастике на 2026 год
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android