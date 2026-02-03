Россиянин Лев Гонов выиграл чемпионат Европы — 2026 по велоспорту на треке
Российский трековый и шоссейный велогонщик Лев Гонов стал победителем чемпионата Европы – 2026 по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования. В финале он преодолел дистанцию в 4000 м за 4.03,491. Соревнования проходят в городе Колонья (Турция).
Велоспорт на треке. Чемпионат Европы — 2026, Конья. Мужчины. Индивидуальная гонка преследования, 4000 м. Финал:
- Лев Гонов (Россия) — 4.03,491.
- Робин Джуэл Скивилд (Дания) – 4.05.577.
- Ренато Фаверо (Италия).
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы — 2026 в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
Награда Гонова — уже вторая для команды России на текущем турнире, ранее серебряную медаль в дисциплине скретч взял Илья Савекин.
