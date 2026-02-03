В честь россиянина, выигравшего чемпионат Европы по велотреку, играла музыка Бетховена

В честь российского велогонщика Льва Гонова, ставшего победителем чемпионата Европы – 2026 по велоспорту на треке в индивидуальной гонке преследования, на награждении была включена музыкальная композиция Людвига ван Бетховена «Ода к радости», о чём сообщил ТАСС.

Соревнования проходят в Конье (Турция). В финале Гонов преодолел дистанцию в 4000 м за 4.03,491, с ним на пьедестале расположились датский спортсмен Робин Джуэл Скивилд и представитель Италии Ренато Фаверо.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы — 2026 в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Награда Гонова — уже вторая для команды России на текущем турнире, ранее серебряную медаль в дисциплине скретч взял Илья Савекин.