Алина Лысенко выиграла бронзу чемпионата Европы — 2026 по велоспорту на треке в спринте
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2025, 22-летняя российская велогонщица Алина Лысенко выиграла бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы – 2026 по велоспорту на треке, который проходит в городе Колонья (Турция).

В борьбе за третье место Лысенко в двух заездах из трёх (0:2) обошла Леа Софию Фридрих из Германии. Победительницей соревнований стала британка Эмма Финукейн. Серебро досталось её соотечественнице Софи Кейпвелл.

Награда Лысенко — уже третья для команды России на текущем турнире, ранее серебряную медаль в дисциплине скретч взял Илья Савекин, а Лев Гонов стал лучшим в индивидуальной гонке преследования.

