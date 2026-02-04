Скидки
«Очень доволен». Велогонщик Гонов — после завоевания золотой медали на чемпионате Европы
Россиянин Лев Гонов, выигравший чемпионат Европы — 2026 по велоспорту на треке, поделился своими эмоциями от победы и заявил, что к осеннему чемпионату намерен улучшить форму.

«Я очень доволен. Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену на треке и дождался. Финал, в отличие от квалификации, я проехал не быстро, но мне хватило сил одолеть соперника. Надеюсь, что подтяну форму, стану ещё сильнее, быстрее и сражусь уже с сильными соперниками на чемпионате мира в Шанхае», — цитирует Гонова ТАСС.

Велоспорт на треке. Чемпионат Европы — 2026, Конья. Мужчины. Индивидуальная гонка преследования, 4000 м. Финал:

1. Лев Гонов (Россия) — 4.03,491.
2. Робин Джуэл Скивилд (Дания) – 4.05,577.
3. Ренато Фаверо (Италия).

В честь победы российского спортсмена, выступившего на соревнованиях в нейтральном статусе, вместо гимна прозвучала «Ода к радости» Бетховена.

