По факту смерти экс-президента ВФЛА Балахничёва возбуждено уголовное дело

По факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва возбуждено уголовное дело.

«По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ», — цитирует председателя Федерации лёгкой атлетики Москвы Олега Курбатова «РИА Новости Спорт».

Балахничёв ушёл из жизни 2 февраля в возрасте 76 лет. Он был мастером спорта СССР, представлял страну на международных соревнованиях, а позднее работал тренером. Балахничёв возглавлял ВФЛА на протяжении 24 лет — с 1991 по 2015 год.

