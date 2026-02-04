Антидопинговый комитет дисквалифицировал Ольгу Фаткулину на год

Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать 36-летнюю конькобежку Фаткулину Ольгу на 12 месяцев за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

В заявлении говорится, что решение начинает действовать с даты вынесения решения, а именно с 28 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок дисквалификации истёк. Участница трёх Олимпиад наказана за допинговый инцидент, произошедший в 2024 году.

Напомним, в 2017 году МОК дисквалифицировал россиянку пожизненно и аннулировал ее сочинские результаты, хотя вскоре это решение было признано незаконным и отменено.