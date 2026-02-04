Более 134 тыс. сотрудников «Роснефти» регулярно занимались спортом в 2025 году

В рамках корпоративной программы «Энергия жизни» число регулярно занимающихся спортом сотрудников «Роснефти» за 2025 год превысило 134 тыс., что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Под эгидой «Энергии жизни» в прошедшем году было организовано свыше 2,2 тыс. спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 73 тыс. работников. Также в рамках спортивно-оздоровительного движения работники компании посещают тренировки и соревнуются в корпоративных, межкорпоративных и всероссийских турнирах. В 2025-м в различных состязаниях участвовали свыше 96 тыс. сотрудников «Роснефти», а также около 21,5 тыс. членов их семей.

Одними из самых многочисленных корпоративных мероприятий стали юбилейные XX Летние спортивные игры, которые объединили около 3 тыс. участников из 74 предприятий. Кроме того, компания организовала Зимние спортивные игры, турнир по теннису и бадминтону «Ракетка Роснефти», шахматные и хоккейные соревнования и состязания по триатлону и спортивному туризму.

Команды «Роснефти» успешно выступили на всероссийском уровне, выиграли серебро на «Московском марафоне» и Ironstar Sochi Sirius 2025 по триатлону, где также победили в мужской эстафете и личных стартах.

Поддержка здорового образа жизни является важным направлением социальной политики «Роснефти». В компании проводятся тренировки по более чем 20 видам спорта.